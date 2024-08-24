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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

20 крейцеров 1812 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1812 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 20 крейцеров 1812 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1812 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе London Coins - June 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе London Coins - March 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Stack's - January 19, 2023
Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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