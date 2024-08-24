Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
20 крейцеров 1812 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1812
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1812 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.
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Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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