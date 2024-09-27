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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1812 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1812 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1 крейцер 1812 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,88 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1812 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1416 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 190 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Russiancoin (2)
  • Sonntag (2)
Вюртемберг 1 крейцер 1812 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1812 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1812 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1812 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1812 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1812 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1812 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1812 на аукционе Münzen & Medaillen - October 8, 2003
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 8 октября 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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