Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
10 крейцеров 1812 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,9 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 10 крейцеров
- Год 1812
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 крейцеров 1812 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1417 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 2200 EUR. Торги состоялись 5 мая 2023.
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Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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