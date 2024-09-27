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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

10 крейцеров 1812 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1812 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 10 крейцеров 1812 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,9 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 10 крейцеров
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 крейцеров 1812 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1417 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 2200 EUR. Торги состоялись 5 мая 2023.

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Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
2339 $
Цена в валюте аукциона 2150 EUR
Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность F
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 крейцеров 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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