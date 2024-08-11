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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

20 крейцеров 1812 года I.L.W. "Тип 1810-1812" (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1812 года I.L.W. "Тип 1810-1812" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 20 крейцеров 1812 года I.L.W. "Тип 1810-1812" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1812 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.

Сохранность
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  • Künker (5)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
1139 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Münzen & Medaillen - October 8, 2003
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 8 октября 2003
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1812 I.L.W. на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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