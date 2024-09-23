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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1812 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1812 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1812 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,18 - 1,57 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1812 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1412 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 185 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
  • WAG (3)
Вюртемберг 3 крейцера 1812 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1812 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1812 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1812 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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