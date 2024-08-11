Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1812 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1812 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 6 крейцеров 1812 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Ars Time Company Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,91 - 2,68 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1812 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2945 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 25 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Ars Time (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Katz (1)
  • KM NUMIS (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1812 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 6 крейцеров 1812 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1812 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1812 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1812 на аукционе Ars Time - June 24, 2014
Продавец Ars Time
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Фридриха I Вильгельма Монеты Вюртемберга 1812 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск