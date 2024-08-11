Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1812 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Ars Time Company Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,91 - 2,68 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1812
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1812 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2945 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 25 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- Aureo & Calicó (1)
- Katz (1)
- KM NUMIS (1)
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск