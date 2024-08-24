Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1806 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 40 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1806
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1806 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 52000 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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