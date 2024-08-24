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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1806 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1806 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - Талер 1806 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1806 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 52000 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
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  • HIRSCH (1)
  • Künker (7)
  • Sonntag (4)
Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1284 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
6595 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе HIRSCH - May 4, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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