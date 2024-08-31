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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1806 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1806
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Талер 1806
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1806
Средняя цена 520 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1806
Средняя цена 60 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 крейцера 1806
Средняя цена 350 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 крейцера 1806
Средняя цена 210 $
Продажи
0 25
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