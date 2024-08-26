Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1806 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,91 - 2,68 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1806
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1806 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3501 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 25 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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