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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1806 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1806 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 6 крейцеров 1806 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,91 - 2,68 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1806 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3501 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Zöttl - November 20, 2021
Продавец Zöttl
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Frühwald - April 2, 2021
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Russiancoin - April 25, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 25 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
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Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
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Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Frühwald - September 26, 2015
Продавец Frühwald
Дата 26 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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