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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1806 года "Тип 1806-1814" (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1806 года "Тип 1806-1814" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 6 крейцеров 1806 года "Тип 1806-1814" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,91 - 2,68 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1806 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 34664 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 27, 2020
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 27 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Вюртемберг 6 крейцеров 1806 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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