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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1806 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1806 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - Талер 1806 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1806 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 794 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 35000 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.

Сохранность
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1284 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2064 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1806 на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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