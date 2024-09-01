Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
10 крейцеров 1805 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,9 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 10 крейцеров
- Год 1805
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 крейцеров 1805 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1426 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1400 EUR. Торги состоялись 2 июня 2014.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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