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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

10 крейцеров 1805 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1805 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 10 крейцеров 1805 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,9 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 10 крейцеров
  • Год 1805
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 крейцеров 1805 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1426 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1400 EUR. Торги состоялись 2 июня 2014.

Сохранность
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  • Künker (3)
  • Sonntag (5)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
Вюртемберг 10 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
969 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Вюртемберг 10 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Вюртемберг 10 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 10 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 10 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 10 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 10 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 10 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 крейцеров 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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