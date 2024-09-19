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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1805 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Полталера 1805 I.L.W.
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1805 I.L.W.
Средняя цена 940 $
Продажи
1 16
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1805 I.L.W.
Средняя цена 780 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1805
Средняя цена 540 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
3 крейцера 1805
Средняя цена 75 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 крейцер 1805
Средняя цена 230 $
Продажи
0 4
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