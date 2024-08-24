Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Полталера 1805 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал Полталера
- Год 1805
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Полталера 1805 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4346 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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