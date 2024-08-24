Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Полталера 1805 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - Полталера 1805 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - Полталера 1805 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал Полталера
  • Год 1805
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Полталера 1805 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4346 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (2)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (4)
  • Höhn (2)
  • Künker (15)
  • Meister & Sonntag (2)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (1)
  • Sonntag (11)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
5911 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1412 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 26, 2019
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Полталера 1805 I.L.W. на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полталера 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Фридриха I Вильгельма Монеты Вюртемберга 1805 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом Полталера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск