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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Серебряные монеты Полталера Фридриха I Вильгельма - Вюртемберг

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Полталера 1805

Год Знак Описание Продажи Продажи
1805 I.L.W. 0 45
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