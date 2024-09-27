Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1805 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Meister & Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 0,6 - 0,84 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 1 крейцер
- Год 1805
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1805 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1392 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 300 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
Сохранность
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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