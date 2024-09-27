Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1805 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1805 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1 крейцер 1805 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Meister & Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,6 - 0,84 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1805
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1805 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1392 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 300 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Meister & Sonntag (1)
  • Sonntag (2)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1805 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1805 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1805 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 крейцер 1805 на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Фридриха I Вильгельма Монеты Вюртемберга 1805 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 1 крейцер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск