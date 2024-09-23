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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1805 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1805 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1805 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,18 - 1,57 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1805
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1805 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1210 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Вюртемберг 3 крейцера 1805 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1805 на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1805 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1805 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1805 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1805 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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