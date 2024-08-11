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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1805 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1805 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 6 крейцеров 1805 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,91 - 2,68 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1805
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1805 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1190 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1900 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

Сохранность
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  • Grün (3)
  • Künker (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Sonntag (3)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1805 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1805 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1805 на аукционе Numismatica Ranieri - September 11, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1805 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1805 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1805 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1805 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1805 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1805 на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1805 на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1805 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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