Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1805 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,91 - 2,68 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1805
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1805 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1190 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1900 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.
Сохранность
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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