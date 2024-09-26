Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
20 крейцеров 1805 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 28 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1805
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1805 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4347 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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