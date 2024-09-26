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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

20 крейцеров 1805 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1805 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 20 крейцеров 1805 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1805
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1805 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4347 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
879 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Вюртемберг 20 крейцеров 1805 I.L.W. на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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