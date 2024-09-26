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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1804 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1804 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1 крейцер 1804 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,6 - 0,84 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1804
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1804 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1146 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 220 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

Сохранность
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  • Sonntag (2)
  • WAG (2)
Вюртемберг 1 крейцер 1804 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1804 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1804 на аукционе Numismatica Ranieri - April 4, 2020
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1804 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1804 на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1804 на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1804 на аукционе Numismatica Ranieri - May 31, 2016
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 31 мая 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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