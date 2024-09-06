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Вюртемберг
1804
Вюртемберг
Период:
1798-1873
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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Вюртемберг
1804
Монеты Вюртемберга 1804 года
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Серебро
Памятные
Золотые монеты
Дукат 1804 C.H.
Средняя цена
86000 $
Продажи
0
3
Серебряные монеты
6 крейцеров 1804
Средняя цена
220 $
Продажи
1
29
3 крейцера 1804
Средняя цена
85 $
Продажи
0
9
1 крейцер 1804
Средняя цена
140 $
Продажи
0
7
Памятные монеты
Дукат 1804 I.L.W. Посещение монетного двора
Средняя цена
69000 $
Продажи
0
2
Дукат 1804 I.L.W. Посещение монетного двора
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
1
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Вюртемберг
Период
1798-1873
Категория
Зактрыть
???
Вюртемберг
Период
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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