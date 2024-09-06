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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1804 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1804 C.H.
Средняя цена 86000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1804
Средняя цена 220 $
Продажи
1 29
Аверс
Реверс
3 крейцера 1804
Средняя цена 85 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 крейцер 1804
Средняя цена 140 $
Продажи
0 7

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1804 I.L.W. Посещение монетного двора
Средняя цена 69000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1804 I.L.W. Посещение монетного двора Серебро
Средняя цена
Продажи
0 1
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