Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Дукат 1804 года I.L.W. "Посещение монетного двора". Серебро (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Разновидность: Серебро
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,21 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал Дукат
- Год 1804
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1804 года "Посещение монетного двора" со знаком I.L.W.. Серебро. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма
Сохранность
- Все фирмы
- Sonntag (1)
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