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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Дукат 1804 года I.L.W. "Посещение монетного двора". Серебро (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Разновидность: Серебро

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Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,21 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал Дукат
  • Год 1804
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1804 года "Посещение монетного двора" со знаком I.L.W.. Серебро. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма

Сохранность
  • Все фирмы
  • Sonntag (1)
Вюртемберг Дукат 1804 I.L.W. "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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