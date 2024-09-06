Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1804 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,91 - 2,68 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1804
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1804 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2074 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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