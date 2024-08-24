Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
3 крейцера 1804 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,281)
- Вес 1,18 - 1,57 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 3 крейцера
- Год 1804
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1804 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 190 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 5 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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