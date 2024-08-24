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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1804 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1804 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1804 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,18 - 1,57 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1804
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1804 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 190 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

Сохранность
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Вюртемберг 3 крейцера 1804 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1804 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1804 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Вюртемберг 3 крейцера 1804 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1804 на аукционе Russiancoin - April 5, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 5 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1804 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1804 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1804 на аукционе Solidus Numismatik - November 4, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 4 ноября 2017
Сохранность F
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1804 на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1804 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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