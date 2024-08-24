Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Дукат 1804 года C.H. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал Дукат
- Год 1804
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1804 года со знаком C.H.. Это золотая монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1382 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 85000 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2018.
Сохранность
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