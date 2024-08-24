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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Дукат 1804 года C.H. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - Дукат 1804 года C.H. - цена золотой монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - Дукат 1804 года C.H. - цена золотой монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал Дукат
  • Год 1804
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1804 года со знаком C.H.. Это золотая монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1382 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 85000 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2018.

Сохранность
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Вюртемберг Дукат 1804 C.H. на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
96179 $
Цена в валюте аукциона 85000 EUR
Вюртемберг Дукат 1804 C.H. на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
85982 $
Цена в валюте аукциона 80000 EUR
Вюртемберг Дукат 1804 C.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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