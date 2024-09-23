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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Дукат 1804 года I.L.W. "Посещение монетного двора" (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - Дукат 1804 года I.L.W. "Посещение монетного двора" - цена золотой монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - Дукат 1804 года I.L.W. "Посещение монетного двора" - цена золотой монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал Дукат
  • Год 1804
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1804 года "Посещение монетного двора" со знаком I.L.W.. Это золотая монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5310 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Вюртемберг Дукат 1804 I.L.W. "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
69413 $
Цена в валюте аукциона 56000 EUR
Вюртемберг Дукат 1804 I.L.W. "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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