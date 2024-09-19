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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1813 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1813 I.L.W.
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 23

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
3 крейцера 1813
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1813
Средняя цена 170 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1813
Средняя цена
Продажи
0 1
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