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Вюртемберг
1813
Вюртемберг
Период:
1798-1873
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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Вюртемберг
1813
Монеты Вюртемберга 1813 года
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Золотые монеты
Дукат 1813 I.L.W.
Средняя цена
7300 $
Продажи
0
23
Серебряные монеты
3 крейцера 1813
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 крейцер 1813
Средняя цена
170 $
Продажи
0
2
1/2 крейцера 1813
Средняя цена
—
Продажи
0
1
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Вюртемберг
Период
1798-1873
Категория
Зактрыть
???
Вюртемберг
Период
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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