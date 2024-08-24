Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Дукат 1813 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал Дукат
- Год 1813
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1813 года со знаком I.L.W.. Это золотая монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5315 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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