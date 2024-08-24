Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Дукат 1813 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - Дукат 1813 года I.L.W. - цена золотой монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - Дукат 1813 года I.L.W. - цена золотой монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал Дукат
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1813 года со знаком I.L.W.. Это золотая монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5315 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (10)
  • Leu (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
  • Sonntag (5)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (1)
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
5350 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
8103 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - December 28, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Leu - October 25, 2004
Продавец Leu
Дата 25 октября 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1813 I.L.W. на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Фридриха I Вильгельма Монеты Вюртемберга 1813 года Все вюртембергские монеты вюртембергские золотые монеты вюртембергские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск