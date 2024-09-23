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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1813 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1813 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1/2 крейцера 1813 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,104)
  • Вес 0,49 - 0,63 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1813 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1878 проданному на аукционе H.D. Rauch за 26 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2019.

Сохранность
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1813 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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