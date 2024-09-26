Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1809 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 40 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1809
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1809 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 38000 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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