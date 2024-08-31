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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1809 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1809
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Талер 1809 I.L.W.
Средняя цена 35000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1809 I.L.W.
Средняя цена 290 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1809 I.L.W.
Средняя цена 990 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1809
Средняя цена 25 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
3 крейцера 1809
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1809
Средняя цена 85 $
Продажи
0 1
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