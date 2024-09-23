Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1809 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 40 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1809
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1809 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.
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