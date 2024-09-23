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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1809 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1809 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - Талер 1809 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1809 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
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  • Möller (1)
Вюртемберг Талер 1809 I.L.W. на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
44568 $
Цена в валюте аукциона 40000 EUR
Вюртемберг Талер 1809 I.L.W. на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
21125 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Вюртемберг Талер 1809 I.L.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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