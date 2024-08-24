Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
10 крейцеров 1809 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,9 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 10 крейцеров
- Год 1809
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 крейцеров 1809 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2089 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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