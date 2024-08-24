Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

10 крейцеров 1809 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1809 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 10 крейцеров 1809 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,9 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 10 крейцеров
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 крейцеров 1809 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2089 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (1)
  • Künker (3)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Sonntag (5)
  • WAG (3)
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность F
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 10 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 крейцеров 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Фридриха I Вильгельма Монеты Вюртемберга 1809 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 10 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск