Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
20 крейцеров 1809 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1809
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1809 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1194 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1200 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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