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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

20 крейцеров 1809 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1809 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 20 крейцеров 1809 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1809 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1194 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1200 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
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  • Rauch (2)
  • Sonntag (3)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (6)
  • Westfälische (1)
Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Frühwald - June 28, 2014
Продавец Frühwald
Дата 28 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1809 I.L.W. на аукционе Frühwald - February 23, 2014
Продавец Frühwald
Дата 23 февраля 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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