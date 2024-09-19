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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1809 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1809 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1 крейцер 1809 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,88 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1809 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 20 июня 2021.

Сохранность
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Вюртемберг 1 крейцер 1809 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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