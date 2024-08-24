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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1809 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1809 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1809 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,18 - 1,57 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1809 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2087 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 35 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Денга1700 (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1809 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Вюртемберг 3 крейцера 1809 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1809 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1809 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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