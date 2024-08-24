Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
3 крейцера 1809 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,281)
- Вес 1,18 - 1,57 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 3 крейцера
- Год 1809
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1809 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2087 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 35 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- WAG (1)
- Денга1700 (1)
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск