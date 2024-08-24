Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
3 крейцера 1810 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,281)
- Вес 1,18 - 1,57 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 3 крейцера
- Год 1810
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1810 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3526 проданному на аукционе Katz Auction за 38 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (2)
- Katz (1)
- Numismatica Ferrarese (2)
- Sonntag (1)
- WAG (1)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Где продать?
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