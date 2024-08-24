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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1810 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1810 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1810 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,18 - 1,57 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1810 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3526 проданному на аукционе Katz Auction за 38 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (2)
  • Katz (1)
  • Numismatica Ferrarese (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1810 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1810 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1810 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1810 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1810 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1810 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1810 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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