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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1810 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1810 I.L.W.
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1810 I.L.W.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1810 I.L.W.
Средняя цена 570 $
Продажи
0 267
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1810 I.L.W.
Средняя цена 570 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1810 I.L.W.
Средняя цена 190 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1810
Средняя цена 25 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1810
Средняя цена 20 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 крейцер 1810
Средняя цена 370 $
Продажи
0 1
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