Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1810 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,91 - 2,68 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1810
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1810 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1243 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 52 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Sonntag (1)
- WAG (3)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Где продать?
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