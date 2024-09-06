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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1810 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1810 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 6 крейцеров 1810 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,91 - 2,68 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1810 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1243 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 52 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (3)
Вюртемберг 6 крейцеров 1810 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1810 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1810 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1810 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1810 на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1810 на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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