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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

20 крейцеров 1810 года I.L.W. "Тип 1807-1810" (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1810 года I.L.W. "Тип 1807-1810" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 20 крейцеров 1810 года I.L.W. "Тип 1807-1810" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1810 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3508 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Sonntag (1)
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе 2020 Auctions - December 30, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 30 декабря 2020
Сохранность F
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 44 GBP
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе 2020 Auctions - March 31, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 31 марта 2020
Сохранность F
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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