Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Фридрихсдор 1810 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 7,63 гр
- Чистого золота (0,2198 oz) 6,8365 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1810
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Фридрихсдор 1810 года со знаком I.L.W.. Это золотая монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5314 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
12839 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
13733 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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