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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Фридрихсдор 1810 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1810 года I.L.W. - цена золотой монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - Фридрихсдор 1810 года I.L.W. - цена золотой монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 7,63 гр
  • Чистого золота (0,2198 oz) 6,8365 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Фридрихсдор 1810 года со знаком I.L.W.. Это золотая монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5314 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
12839 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
13733 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Hess Divo - October 22, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Фридрихсдор 1810 I.L.W. на аукционе Leu - October 22, 2002
Продавец Leu
Дата 22 октября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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