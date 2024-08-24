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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Золотые монеты Фридрихсдор Фридриха I Вильгельма - Вюртемберг

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Фридрихсдор 1810

Год Знак Описание Продажи Продажи
1810 I.L.W. 0 15
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