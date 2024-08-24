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Цена монет Вюртемберга
Фридрих I Вильгельм
Фридрихсдор
Вюртемберг
Период:
1798-1873
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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Цена монет Вюртемберга
Фридрих I Вильгельм
Фридрихсдор
Золотые монеты Фридрихсдор Фридриха I Вильгельма - Вюртемберг
Фридрихсдор 1810
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1810
I.L.W.
0
15
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вюртембергские монеты номиналом Фридрихсдор
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