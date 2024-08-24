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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

20 крейцеров 1810 года I.L.W. "Тип 1810-1812" (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1810 года I.L.W. "Тип 1810-1812" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 20 крейцеров 1810 года I.L.W. "Тип 1810-1812" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1810 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 600 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Felzmann (1)
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  • Münzen & Medaillen (2)
  • Rauch (1)
  • Sonntag (8)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (4)
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность VF
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Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1810 I.L.W. на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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