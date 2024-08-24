Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
20 крейцеров 1810 года I.L.W. "Тип 1810-1812" (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1810
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1810 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 600 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2021.
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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