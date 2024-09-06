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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1802 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1802 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1 крейцер 1802 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Münzenhandel Knopik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,75 - 0,86 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1802
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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