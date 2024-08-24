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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1802 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
3 крейцера 1802
Средняя цена 110 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 крейцер 1802
Средняя цена
Продажи
0 0
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