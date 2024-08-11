Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
3 крейцера 1802 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,27 - 1,65 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 3 крейцера
- Год 1802
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1802 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 145 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2017.
Сохранность
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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