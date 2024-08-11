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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1802 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1802 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1802 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,27 - 1,65 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1802
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1802 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 145 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2017.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Möller (4)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
Вюртемберг 3 крейцера 1802 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1802 на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1802 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1802 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1802 на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1802 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1802 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1802 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1802 на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1802 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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