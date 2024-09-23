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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1801 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1801 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1801 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,27 - 1,65 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1801
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1801 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1136 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 275 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

Сохранность
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Вюртемберг 3 крейцера 1801 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1801 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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