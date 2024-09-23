Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
3 крейцера 1801 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,27 - 1,65 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 3 крейцера
- Год 1801
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1801 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1136 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 275 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.
Сохранность
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- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
Где продать?
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