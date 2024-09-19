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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1801 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
3 крейцера 1801
Средняя цена 300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1801
Средняя цена 240 $
Продажи
0 4
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