Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1801 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,75 - 0,86 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 1 крейцер
- Год 1801
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1801 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1199 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2017.
Сохранность
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