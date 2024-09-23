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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1801 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1801 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1 крейцер 1801 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,75 - 0,86 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1801
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1801 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1199 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2017.

Сохранность
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Вюртемберг 1 крейцер 1801 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1801 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1801 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1801 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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