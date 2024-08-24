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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1799 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1799 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1799 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,27 - 1,65 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1799
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1799 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1643 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 950 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2014.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
  • Westfälische (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1799 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1799 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1799 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1799 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1799 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1799 на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1799 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1799 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1799 на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1799 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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